Başkan Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıldönümü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, hukuk sisteminin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı mercimizdir. Bundan önce olduğu gibi 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesinin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum.

Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."