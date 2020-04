BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: İsveç tedavi etmemişti! Leyla’nın sesini Türkiye duydu!

İsveç'in Malmö kentinde yaşayan ve corona virüsü testi pozitif olmasına rağmen hastanenin kendilerine yardım etmemesi üzerine çağrıda bulunan Samira ve Leyla Gülüşken'in paylaşımı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca talimat verdi. Corona virüsü pandemisi tüm dünyada etkisini gösterirken son dakika haberleri de art arda geliyor. Son olarak İsveç'ten Leyla Gülüşken kayda aldığı video ile yardım istedi. Kısa sürenin ardından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar" diyen genç kızın sesini Bakan Koca duydu.

BAKAN KOCA TALİMAT VERDİ!

Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak, 47 yaşındaki babası Emrullah Gülüşken'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!