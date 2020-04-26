Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: İsveç tedavi etmemişti! Leyla’nın sesini Türkiye duydu!

BAKAN KOCA AÇIKLADI: tedavi etmemişti! Leyla’nın sesini Türkiye duydu!

Corona virüsü salgınına yönelik haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Ajanslardan gelen habere göre; 'in Malmö kentinde, yeni tip Covid-19 virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen 'in kızları ve Leyla'nın sesini duydu. Samira ve 'in sosyal medyadan yayımladığı yardım çağrısına yanıt veren Bakan Koca, İsveç'e gidecek olan uçağın yola çıktığını duyururken "Sesini duyduk geliyoruz" dedi. Ailesiyle birlikte İsveç'te yaşayan ve babasının 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladığından hastaneye aramalarına rağmen kendilerini geçiştirdiğini söyleyen sosyal medyadan bulunduğu yardım çağrısı ile de gündem oldu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 26.4.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 08:57 ABONE OL
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: İsveç tedavi etmemişti! Leyla’nın sesini Türkiye duydu!

'in Malmö kentinde yaşayan ve corona virüsü testi pozitif olmasına rağmen hastanenin kendilerine yardım etmemesi üzerine çağrıda bulunan ve 'in paylaşımı üzerine talimat verdi. Corona virüsü pandemisi tüm dünyada etkisini gösterirken haberleri de art arda geliyor. Son olarak İsveç'ten Leyla Gülüşken kayda aldığı video ile yardım istedi. Kısa sürenin ardından paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. "Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar" diyen genç kızın sesini Bakan Koca duydu.

BAKAN KOCA TALİMAT VERDİ!

Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği ile Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Gülüşken ailesi ile irtibata geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 'i arayarak, 47 yaşındaki babası 'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: İsveç tedavi etmemişti! Leyla’nın sesini Türkiye duydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA