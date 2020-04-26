Türkiye onları unutmadı

TELABYAD'DA

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden temizlenerek, huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn'da insani yardım faaliyetleri de devam ediyor. Türkiye, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orada yaşayanları da unutmadı, onlara da yardım elini uzattı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda bölgede insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), hem devlet tarafından hem de sivil toplum kuruluşları tarafından temin edilen insani yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Başta Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Derneği olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşunun temin ettiği insani yardımların dağıtılmasını gerçekleştiren AFAD, bölgede hizmet veren fırınların un ihtiyacını da mahalli meclislerle irtibat halinde temin ediyor.AFAD ekipleri, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan ve harekat sonrası bölgeye yerleşen halkı kimseye muhtaç etmeyen Türkiye'nin sağladığı insani yardımları tek tek evlere götürüyor. Ekipler, koronavirüs salgın tedbirlerini alarak, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gıda kolilerini dağıtıyor. Her iki ilçede de lojistik merkezleri oluşturan AFAD, son bir ay içerisinde Telabyad'da 650, Resulayn'da bin 235 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım kolilerinden alan bazı çocukların yaşadığı mutluluk yüzünden okunuyordu.Telabyad ve Resulayn halkının ekmek ihtiyacını karşılamak üzere, AFAD-TMO-KIZILAY işbirliğinde temin edilen 350 ton ile İHH tarafından temin edilen 14 ton un da bir aylık süre içerisinde teslim edildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgeye, Türkiye'den güvenlik güçleri, kamu görevlileri ve ticari faaliyette bulunan araçlar giriş çıkış yapabiliyor. Kontrol noktasında termal kameralarla ateş ölçümleri ve sağlık kontrolleri yapılanlar, maske ve sosyal mesafe şartlarına uyum konusunda uyarılıyor.Ramazan ayının başlaması, bölgeye yeni ailelerin yerleşmesi ve korona virüs salgın riskine karşı faaliyetleri yoğunlaşan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi bölgede karantina misafirhanesi açtı. Telabyad'daki Şarkiye İlkokulu karantina misafirhanesi olarak düzenlendi. Bölgeye yeni yerleşen ailelerin korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine tabi tutulacağı misafirhaneye, Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 80 kişi kapasiteli ranza, 40 sünger yatak, 60 yastık, 60 battaniye, 60 nevresim takımı ve 50 gıda kolisi temin edildi. Ayrıca karantina misafirhanesine, İHH İnsani Yardım Derneği tarafından temin edilen elektrik sobaları, battaniye ve nevresimler yerleştirildi.