‘Çayından içtim hakkını helal et kızım’

İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen ve gözlem sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşlarından geriye duygulandıran mektupları kaldı. Kamerun'da bir Türk firmasında çalışan Birol Tartılmış'ın karantinada kaldığı Buca Kız Öğrenci Yurdu'nda odasını kullandığı öğrenciler için yazdığı mektup okuyanları ağlattı. Tartılmış mektubunda "Mecburen odalarınızda misafir olduğum kızlarıma selam ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Dışarıdan bir şey aldıramadığım için mutfakta köşe dolabındaki poşet çayını kullandım. Kutuya 20 lira emanet bıraktım. Hakkınızı helal edin. Hepinize mutluluklar dilerim. Derslerinizde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.