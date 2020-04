Türkiye son dakika corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? | 27 Nisan Sağlık Bakanlığı günlük corona virüsü vaka sayısı ve risk dağılımı haritası

Son dakika haberler… Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan tablo ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, her gün güncel bilgiyi vatandaşlar ile paylaşmaya devam ediyor. Akşam saatlerine doğru günlük durumun paylaşıldığı bu tabloda Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı, iyileşen ve entübe hasta sayısı gibi tüm rakamlar halkın bilgisine sunuluyor. Son olarak gelen bilgiye göre KOVİD-19 hasta ve can kaybı sayısının azaldığı gözlemlenirken grafikteki bu düşüş adeta tüm Türkiye'ye umut oldu. Türkiye'de ilk günden itibaren tespit edilen toplam vaka sayısı 110 bin 130 olurken 2 bin 805 vatandaşımız Covid-19 nedeniye hayatını kaybetti. Toplam test sayısı ise 898 bin 742 olarak kaydedildi. Bununla beraber vatandaşlar her an güncel tabloyu öğrenmek istiyor ve gün içerisinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 27 Nisan Türkiye coronavirüsü güncel tablo açıklandı mı? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne? İşte Türkiye illere koronavirüs haritası ile Sağlık Bakanlığı tablosu coronavirüs son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: 27 Nisan TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını gün içerisinde kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Henüz 27 Nisan verileri açıklanmamasına karşın haberimizde, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtına ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son tabloya erişebilirsiniz.

FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK VERİLERİ AÇIKLIYOR!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; 30 bin 177 test yapıldı. 2 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 110 bin 130'a yükseldi. Ülkemizde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 805 oldu.