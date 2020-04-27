TGTV'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Akbulut, Prof. Dr. Erbaş'ın, ramazanın ilk gününde TBMM'nin açılışının 100. yılına atıfta bulunarak okuduğu "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Ankara, İstanbul ve İzmir Baro başkanları olmak üzere bir kısım çevreler tarafından kin ve nefret açıklamaları yapıldı. Yayınladıkları bildirilerde, bulundukları suç duyurusu içeriğinde Sayın Diyanet İşleri Başkanının irad ettiği hutbenin muhtevası ile hiç ilgisi olmayan bir biçimde, bu milletin değerlerine, dinine, inancına hakaret etmişler, kinlerini kusmuşlardır. Halkın inançlarını hiçe sayarak anayasa suçu işlemişlerdir. Üstelik dini değerlerimize dogma diyecek kadar da haddi aşan bir dil kullanarak İslam'a olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koymuşlardır." ifadelerini kullandı.

Akbulut, sivil toplum kuruluşlarının, mensubu olduğu toplumun değerlerine saygılı olması gerektiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Sayın Diyanet İşleri Başkanı hutbesinde ramazan münasebetiyle İslami duyarlılığın arttığı bir dönemde, ramazanın sabır ve irade eğitimi olduğunu belirtmiş ve bu münasebetle de bu ayın, kötü alışkanlıklardan kurtulma vesilesi yapılmasını önermiştir. Sigaranın zararlarından bahsetmiş, içkinin zararlarından bahsetmiş, zinanın, lutiliğin, eşcinselliğin, zararlarından bahsetmiştir. Burada topluma bu kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması çağrısı vardır. Bu kötü alışkanlıklardan uzaklaşılması çağrısı, alışkanlık sahiplerini aşağılamak değildir, düşmanlık hiç değildir. Aksine bu alışkanlık sahiplerine insan olarak değer verildiği için o alışkanlık sahiplerinin bu kötü alışkanlıklardan kurtulması, bu alışkanlıkların yaygınlaştırılmaması tavsiyesi vardır.

Sayın Erbaş, ramazanın ilk cuması sebebiyle, tam da yapılması gerekeni yapmış, görevini ifa etmiştir. İslam'ın öngördüğü doğruları, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını topluma anlatmıştır. İçki, zina, eşcinsellik, lutilik tercih edilecek bir hayat tarzı değildir. Bütün bunlar dinimizce de yasaklanmıştır. Bu fiilleri yapanlar lanetlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de lanetlenmiş Lut kavmi konusunda 12 surede 70'ten fazla ayet vardır. Lutilik sapkın bir hastalıktır. Elbette Diyanet İşleri Başkanı bunu millete anlatacaktır."

- "DİYANET İŞLERİ BAŞKANIMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZU KAMUOYUNA İLAN EDİYORUZ"

Ankara, İstanbul, İzmir Baro temsilcileri ve İnsan Hakları Derneği (İHD) yetkililerinin neden rahatsız olduklarını anlayamadıklarını ifade eden Akbulut, "Neden zinayı, eşcinselliği, lutiliği savunuyor ve meşrulaştırmak istiyorlar. Kendilerini toplumu ifsat etmekle görevli mi addediyorlar. Bu kötü alışkanlıklara maruz kalan insanlara insanca muamele edip etmemek ayrı bir olay, bu kötü alışkanlıkları meşrulaştırmak ise ayrı bir olaydır. Baro ve İHD temsilcilerinin yaptıkları, bu kötü alışkanlıkları meşrulaştırma çabasıdır. Dini inançları hiçe saymak ve alay etmektir." değerlendirmesini yaptı.

Akbulut, şunları kaydetti:

"Bahsi geçen baroların yöneticilerini ve İHD temsilcilerini bu bildirileri sebebiyle kınıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu yönetimlerinin, bu bildiriler sebebiyle İstanbullu, Ankaralı ve İzmirli avukatları asla temsil edemeyeceğine inanıyoruz. Çünkü hiçbir insan, hiçbir toplum, zinanın, eşcinselliğin, lutiliğin, savunulması gereken meşru normal bir hayat tarzı olarak kabul edemeyeceğini biliyoruz. Bu millete ve bu milletin dinine ve değerlerine düşman olmayan hiçbir insan, Diyanet İşleri Başkanlığının bu hutbesine karşı çıkamaz. Ayrıca Ankara Barosu yönetiminin bu milletin bin yıllık değerlerine, inancına, yaptığı dogma nitelemesi ile aşağılamasını bir kez daha, şiddetle kınadığımızı ifade ediyor, bu vesileyle Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."