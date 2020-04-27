Vatandaşlar balkondan müzik çalınca, polisler dayanamadı

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ilginç görüntüler de yaşandı. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı. Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.
Antalya'da vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı | Video
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ GÖRDÜ
Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.