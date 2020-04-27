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Vatandaşlar balkondan müzik çalınca, polisler dayanamadı

'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ekibi, vatandaşların balkondan çaldığı havasına araçtan inip, oynayarak eşlik etti. Misket havasında caddede oynayan polisler, vatandaşlardan hem teşekkür hem de alkış aldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:29 ABONE OL
Vatandaşlar balkondan müzik çalınca, polisler dayanamadı

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ilginç görüntüler de yaşandı. Alanya'da caddede devriye görevi yapan polis ekibi, site sakinlerinin balkonlarından yükselen 'Güvercin uçuverdi' türküsüne kayıtsız kalmadı. Müziği çalan kişi, site sakinlerine "Sizler balkonlarınızda oynuyorsunuz" derken, araçtan inen polisler cadde ortasında oynamaya başladı.

Antalya'da vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı | Video



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ GÖRDÜ

Polislerin eğlenceli yaklaşımı üzerine site sakinleri, "Harikasınız" diyerek alkışladı, tempo tuttu. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeniyle izlenip, paylaşıldı.

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Vatandaşlar balkondan müzik çalınca, polisler dayanamadı
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