14 ilden 567 ünite bağış bini aşkın hastaya ulaştırıldı

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, immün plazma tedavisiyle ilgili internet üzerinden bir basın toplantısı düzenledi. Kınık, plazma tedavisinde dünyada en hızlı aksiyon almış ülke olduğumuzu belirterek, "Türkiye'de toplamda 567 ünite immün plazma bağışı alındı. 14 ilde topladığımız immün plazmalar 38 ildeki bini aşkın hastaya ulaştırıldı. Bekleme listesinde bin civarında hastamız bulunuyor" dedi. Türk Kızılayı, koronavirüs tedavisinde immün plazma yönteminin daha süratli ve güvenli olabilmesi için teknolojisini de daha üst seviyeye taşıyor. Temin edilen test cihazlarıyla immün plazma nakli, acil durumlarda çok daha hızlı olacak. Kınık, "Kızılay en fazla plazma bağışı aldığı İstanbul ve Ankara'daki laboratuvarlarında bundan sonra 'patojen inaktivasyon' testleri de yapmaya başladı. Yeni cihazlar bekleme sürecini 7 dakikaya düşürecek" diye konuştu.