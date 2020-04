Güçlü sağlık sisteminin gökteki yıldızları ambulans uçaklar

ürkiye'nin

güçlü sağlık altyapısının en önemli sembol araçlarından biri olan ambulans uçakların önemi koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken'in adeta ölüme terk edildiği İsveç'ten getirilmesiyle bir kez daha ortaya çıktı. Ambulans uçaklar hem Türkiye'de hem de yurtdışında acil durumlarda devreye sokuluyor. Acil müdahale için her türlü donanıma sahip Sağlık Bakanlığı'na ait 4 ambulans uçak sadece iki yıl içinde Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında binlerce hastaya şifa oldu. 2019 yılı verilerine göre ücretsiz hizmet veren ambulanslar 9 yılda 13 bin 237 hasta taşıdı. Bunların 647'si yurt dışından getirildi. Ambulans uçaklar bu süre içinde 780 adet organ nakli transferi de yaptı. Toplam 30 bin 982 saat uçuş gerçekleştiren ambulans uçaklarda ATT, paramedik ve doktorlarımızdan oluşan bir ekip her an hazır tutuluyor. Salgın sürecinde özel koruyucu kıyafetlerle çalışan ambulans uçak ekipleri tüm sağlık çalışanları gibi kahramanca bir mücadele veriyor. ANKARA