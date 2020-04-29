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Yalanlara tokat gibi cevap

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Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Yalanlara tokat gibi cevap
Koronavirüse yakalanmasına rağmen İsveç'te ölüme terk edilen Emrullah Gülüşken'in Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla tahliyesinin yankıları sürerken, muhteşem operasyonu karalamaya çalışanlar sayısız yalan ve iftirayla saldırıyor. TELE 1'in, 'İsveç muhabiri' olarak ekrana çıkardığı terör yandaşı Seda Şanlıer, Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğu yalanını ortaya atarak Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin şov amaçlı yapıldığını öne sürdü. Batman nüfusuna kayıtlı Emrullah Gülüşken'in kentte yaşayan ağabeyi Fevzi Gülüşken "Kardeşimin aracı 1998'de PKK tarafından yakıldı. Bu olaydan çok etkilenen Emrullah İsveç'e göç etti" dedi.
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Yalanlara tokat gibi cevap
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