Başkan Erdoğan, bebeğine ‘Hamza’ ismini verdi

Terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın'ın, yıllar sonra bir oğlu daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun, eylemin ilk gününden itibaren kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Süleyman Aydın, "Bir çocuğum HDP tarafından zorla elimizden alınarak dağa gönderildi. Allah bir evlat daha verdi. Özkan'ın hasretini çekerken yeni bir erkek evlada kavuşmanın sevincini yaşadık. Biz daha önceden ailece, çocuğumuz doğunca adını İçişleri Bakanımızın koymasına karar vermiştik. Çünkü İçişleri Bakanımız çocuklarımızın mücadelesini kendi çocuklarıymış verdi. Çocuğum dünyaya geldikten sonra da İçişleri Bakanımızı arayıp bilgi verdim. Sayın Bakanımızın bu haberi paylaştığı Sayın Cumhurbaşkanımız da "Hamza" olsun demiş. Bu bizi ailece çok sevindirdi ve Hamza adını verdik. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Allah bu devleti hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" dedi. Bebeğe anlamlı hediye AK Partili Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Beyoğlu, Hamza bebeğe yeni doğan bebek seti ve hijyen takımı hediye etti.