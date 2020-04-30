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Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen ’den provokasyon

, ’de dünyaca ünlü turizm yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz’de, jeotermal enerji araması için sondaj kuyuları açılacağını iddia etti. Oysaki söz konusu bölgenin Cumhurbaşkanlığı tarafından koruma altına alınan hassas bölge olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, “Bu durum ana muhalafet partisi yetkilileri tarafından bilindiği halde bölgede halkımızı yanlış bilgilendirmekte ve bir takım art niyetli faaliyetler içerisinde oldukları bilgisini aldık. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar "dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 22:28 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen CHP’den provokasyon

CHP'li Milletvekili Mürsel Alban, Muğla Fethiye'de dünyaca ünlü turizm yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz'de, jeotermal enerji araması için sondaj kuyuları açma ruhsatı verildiğini iddia etti. Alban'ın iddiasına göre Kayaköy ve Ölüdeniz'de bulunan Gemiler Koyu, Ölüdeniz Plajı, Darboğaz, soğuksu Koyu ve Oyukbaşı Tepesi kyu açma çalışmalarından zarar görecekti. CHP'li vekil, "Dağlar, göller, yaylalar bitti; sıra hassas koruma bölgelerine mi geldi?" İddiasında da bulundu.

Oyasaki söz konusu bölgelerin 3 Mart günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla korumaya alınan hassas bölge ilan edildiği ortaya çıktı.

Alanın, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.11.1982 tarihli ve A-4020 sayılı kararı ile tescilli I. Derece Doğal Sit Alanı sınırları ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilan edilen Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kaldığı, ve 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesine göre 03.03.2020 tarihli ve 2221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan ve 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN kapsamında bulunduğu belirlendi.

CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin'in TBMM'ye başvurarak soru önergesi bile sunduğu anlaşıldı. Ayrıca CHP'li vekilin açıklamalarımardından
dünyaca ünlü turizm yöreleri olan Kayaköy ve Ölüdeniz'de, "kuyular açılıyor " şejkinde çeşitli basın yayın organlarında haberler yapıldığı hatta CHP'lilerin de katıldığı protesto gösterilerinin yapıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ak Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, "Bu durum ana muhalafet partisi yetkilileri tarafından bilindiği halde bölgede halkımızı yanlış bilgilendirmekte ve bir takım art niyetli faaliyetler içerisinde olduklarının bilgisini aldık. Bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar "dedi.

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Cumhurbaşkanlığı kararına rağmen CHP’den provokasyon
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