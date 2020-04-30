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olağanüstü toplanacak

; söz konusu toplantının ‘sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla’ yapılmasına onay verdi

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:22 ABONE OL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olağanüstü toplanacağı bildirildi. İstanbul Valiliği; söz konusu toplantının 'sağlık tedbirleri ve sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' yapılmasına onay verdi.

İstanbul Valiliği; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Meclisinin "Olağanüstü Toplantıya Davet Edilmesi" için Valiliğimizden izin talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep; 'Sağlık tedbirleri ve Sosyal mesafeye uyulması kaydıyla' Valiliğimizce uygun bulunmuştur" ifadelerini kullandı.



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İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü toplanacak
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