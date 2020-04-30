Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Hasan kod adlı yabancı uyruklu bir şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu uyuşturucu maddelerine müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin kimlik bilgisinin tespiti için çalışma başlatan ekipler sosyal medya üzerinden araştırmalara başladı. Araştırma neticesinde; şüphelinin gerçek adının (S.B.) olduğu ve müşteri bulmak için kafeteryalarda dolaştığı tespit edildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Sosyal medya üzerinden fotoğraflarına ulaşan Jandarma ekipleri; şüphelinin takibi için özel narkotik ekibi oluşturdu. Oluşturulan ekip, yaklaşık 1 hafta boyunca kafeteryalarda gece gündüz şüphelinin izini sürdü. Şüphelinin tespit edilmesinin ardından yakın takibe başlayan ekip, şüphelinin uyuşturucu maddeleri depoladığı ikamet adresini belirledi. Zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

28 KİLO UYUŞTURUCU



Şahsın evinin her odasında kendisine ayrı bir depolama alanı oluşturduğu görüldü. Özellikle salonda televizyon ünitesi, yatak odasında baza altı, gardrop ve çekmece içleri ile birlikte çeşit çeşit çantalar, uyuşturucu madde ve nakit para saklamak için ayrılmıştı.

Yapılan aramalarda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 20 kilo eroin, 8 kilo metamfetamin, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.