DİSK önünden Taksim'e yürümek isteyen gruba gözaltı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı.







EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER



Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

KADIKÖY'DE İZİNSİZ 1 MAYIS GÖSTERİSİNE GÖZALTI



Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle eylem yapan grup üyeleri gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplanan grup, Söğütlüçeşme caddesinden Kadıköy İskele meydanına yürüdü. Pankart ve dövizler açan grup sloganlar atarak Eminönü iskelesine geldi. Polis eylemin yasal olmadığını, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan grup üyeleri polis merkezine götürüldü.



