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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi
İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanlarına sunulacak ücretsiz taksi kullanma hizmetinin detaylarını açıkladı. Valilik açıklamasına göre, BiTaksi&MasterCard Türkiye, sağlık çalışanları için 12 bin 500 sefer ücretsiz taksi kullanımı tahsis etti. İstanbul'daki 30 hastanede görevli sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile BiTaksi uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300 taksi, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 taksi ile 1-2-3 Mayıs ve pandemi süresince 50 kamu hastanesindeki sağlık personelini ücretsiz olarak taşıyacak. Bu imkanı kullanmak için sağlık çalışanlarının başhekimlikten yazı alması yeterli olacak.
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi
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