Huzurevinde yaşayan Emine Teyze’den 100 bin lira bağış!

Türkiye'de huzurevlerinde yaşayan ve nice hikâyesi olan birçok yaşlı var. Kimi öğretmen emeklisi, kimi sağlık çalışanı kimi ailesinin kendisine sahip çıkmadığı için evinde barındırmadığı anne ve babalar. Bazıları ise kendi tercihiyle huzurevinde kalıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan huzurevleri ise 148 tane. 2018 yılı verilerine göre huzurevlerinde kalan kişi sayısı ise 13 bin 895. Ayrıca bakanlığa bağlı olmayan huzurevlerinde kalanlar da var. Huzurevinde yaşayanlardan biri de Emine Demir.





EMEKLİ MAAŞINI BİRİKTİRDİ, 100 BİN LİRAYI BAĞIŞLADI

Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi'nde yaşıyor. Yıllarca emekli maaşını biriktirdi. Koronavirüsü salgının başlayınca Biz Bize Yeteriz kampanyası başlatılınca 'Bir katkım olsun' diye düşünüp biriktirdiği parayı bağışta bulundu. Bu örnek davranışı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Emine Demir'in "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına desteği için aynen şunları söyledi: "Huzurevi sakinimiz Emine Demir teyzemiz maaşından biriktirdiği 100 bin TL'yi Milli Dayanışma Kampanyamıza bağışladı. Allah razı olsun Emine teyzecim. Birbirimize sahip çıktıkça daha güçlüyüz. #BizBizeYeterizTürkiyem."