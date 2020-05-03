“Avrupa, Türkiye’den insanlık dersi almalı”

K.Maraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan ve kronik eklem rahatsızlığı nedeniyle son günlerde yataktan kalkamaz hale gelen Hasan Demir, kızı Didem Demir'in (11) gözyaşları içinde sosyal medyadan yardım istemesi üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Andırın ilçesi Arıklar Mahallesi'nin Kıraç Obası'nda yaşayan 11 yaşındaki Didem Demir, yataktaki hasta babası Hasan Demir'in (43) yanında çektiği video ile yardım istedi. Didem'in gözyaşları içinde, "Babam hasta, vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün Allah rızası için yardım edin bize. Babamı çok seviyorum o benim tek varlığım. Lütfen yardım edin" dediği video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Didem'in videolu yardım istediği görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığını talimatıyla Kıraç Obası'na ambulansla giden sağlık ekibi evli ve 4 çocuk babası Hasan Demir'i, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Demir kronik eklem rahatsızlığı nedeniyle tedaviye alınırken Andırın Kaymakamlığı, Andırın Belediye Başkanlığı ve çeşitli kurumlar da Demir ailesine ihtiyacı olan yardımları ulaştırdı. Babasının hastaneye götürülmesine çok sevinen Didem Demir, televizyonda haberlerde Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışına ambulans uçak gönderip, hastaları yurda getirdiğini görünce babası için de yardım istemeyi düşündüğünü söyledi. Eşinin hastalanmasıyla büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyen Fatma Demir SABAH 'a şunları söyledi: " Didem babasını çok sever. Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve devletimizden razı olsun. Sevilmek başarılı olmak isteyenler Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alsınlar. Devletin tüm olanaklarını vatandaşına veriyor. Onun için de halk tarafından seviliyor. Avrupa'da hastalara bakmıyorlar. Ambulans evimize kadar geldi. Onlar Türkiye'den insanlık dersi almalı. Türkiye gücünü tüm dünyaya gösteriyor"dedi.