Azize ve ailesi ikinci hayatlarını yaşıyor

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde eşi Cengiz (49), çocukları Muhammet Faruk (22) ve Fethi Ahmet Çelik (18) ile enkazdan yaralı kurtarılan Azize Çelik, tedavilerinin ardından yerleştirildikleri Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarındaki yeni evlerinde ramazanı huzurla geçiriyor. UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altından yaptığı telefon görüşmesi ile Türkiye'nin gündemine gelen depremin simge isimlerinden Çelik, depremin psikolojik etkisini hafızasından silmek istiyor.Depremin olduğu ilk andan itibaren yanlarında olan tüm devlet yetkililerine minnet borçlu olduklarını, felaketin izlerini devletin kendilerine uzattığı yardım eli ile silmeyi başardıklarını anlatan Çelik, "Bizim için yeni ve güzel bir hayat başladı. Eşim ve çocuklarımla birlikte yeni evimdeyim. Yeni evimizde güzel bir hayatımız olacak inşallah. Allah razı olsun hastanede iken Cumhurbaşkanımız bizleri ziyarete gelmişti. Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız her zaman yanımızdaydı. Bir hafta önce evimiz başımıza yıkılmışken yeni bir evimiz oldu, çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Allah devletimizden razı olsun bizlere sahip çıktılar" dedi.