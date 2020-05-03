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'dan Prof. Dilmener için taziye mesajı

Sağlık Bakanı , Prof. Dr. Murat Dilmener için taziye mesajı yayımladı.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 18:09 ABONE OL
Bakan Koca'dan Prof. Dilmener için taziye mesajı

Bakan Koca Twitter hesabından, "Prof. Dr. Murat Dilmener, birçok kuşaktan hekim ve bilim insanının hocası, gençlerimiz içinse enfeksiyon alanında hocaların hocasıydı. Dersleri ve hastalara yaklaşımıyla ünlü hocamızı Koronavirüs sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

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Bakan Koca'dan Prof. Dilmener için taziye mesajı
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