Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüş tarihi olan 2 Mayıs 2017'nin 3. yıldönümünde Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP'den art arda gelen darbe imalarına da yanıt olarak algılanan paylaşımda, Erdoğan'ın, partisine dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin bulunduğu videoya da yer verildi. "#BuYoldanDönmeyeceğiz" etiketinin yer aldığı paylaşımda, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldan Dönmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda yer alan videoda ise Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı: "Gece gündüz gittiğimiz bu yolun, uzun ince bir yol olduğunu, Allah'ın izni, milletimizin desteği ile daha çok katedeceğimiz yol olduğunu bildik ve bununla devam ettik. Rabb'im ömür ve imkan verdikçe, milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün biz dönmeyiz bu yoldan.""İster 3 Kasım 2002'de olduğu gibi Meclis'e sokmasınlar. İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. İster 2013'te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler. İster 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rıza gösteririz. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan." Bu arada, 16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde engel kalmayan Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti'ye yeniden üye olmuştu. 979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye'nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı aralamıştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanlığı modeli de fiilen hayata geçmişti. ANKARAPANDEMİYLE mücadelede dünyaya yardım eli uzatan Türkiye, Somali'ye yerli solunum cihazı yolladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan, "Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" dedi. Tweet'te "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır" ifadeleri yer aldı. Erdoğan, yardımla birlikte Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo'ya da bir mektup gönderdi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde belirttiğim üzere, Türkiye her konuda olduğu gibi bu hususta da Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir. 17 Nisan 2020'de ilettiğimiz yardım malzemelerine ilave olarak, bugün (dün) ülkenize gönderdiğimiz tıbbı yardım malzemesinin de sizlerin salgınla mücadelesine destek olacağını ümit ediyorum. Bu vesileyle, en kısa zamanda yeniden sağlıklı günlerde Zat-ı Devletleriyle yüz yüze de görüşmeyi arzu ettiğimi belirtir, şahsis sağlık ve mutluluğunuz ile dost ve kardeş halkınızın esenlik ve refahı için en kalbi temennilerimi iletirim." Bu arada Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği ikinci tıbbi yardım paketini taşıyan nakliye uçağı, Washington'a ulaştı. ANKARA