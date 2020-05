Koronavirüs bu adaya giremedi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Ancak bu yıl adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 31 Mayıs'a kadar kapatıldı. Bu nedenle ada sokakları sessizliğe bürünmüş durumda. İlçe yöneticilerinin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi. Bozcaa Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüs önlemleri kapsamında feribot seferleri haftada bir güne düşürüldü. Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Bozcaada Belediyesi zabıta birimi, Geyikli İskelesi'nde, feribota binenlerin denetimini sağlıyor. Adaya gelecek olanların ateşi ölçülüyor. İkamet edecekleri adresleri ekiplere bildiren vatandaşlara, 14 gün sosyal izolasyon kuralları hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Süreç boyunca bu kişilerin evlerinde olup olmadıkları her gün denetleniyor. Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. İnşaat malzemesi yüklü araçların geçişleri de kaymakamlık izniyle gerçekleştiriliyor. Adaya inşaatlarda çalışacak işçi girişleri de yasaklandı. Cenaze ve ilaç ihtiyacı doğan özel durumlar için özel feribot seferleri yapılıyor. Adaya gelen özel ya da balıkçı teknelerine; teknede, tuvalet, duş gibi imkanları varsa içindekilerin dışarıya çıkmaması kaydıyla iskeleye bağlanmasına izin veriliyor. Market ihtiyaçları ise kolluk güçlerince temin ediliyor. Temel barınma imkanları olmayan teknelerin iskeleye bağlanmasına izin verilmiyor. Belediye ekipleri, her hafta 300 ailenin pazar ihtiyacını karşılıyor. Halka ücretsiz maske dağıtılıyor. Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, alınan sıkı önlemler nedeniye adada bugüne kadar pozitif vaka görülmediğini söyledi.