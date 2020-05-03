Nihat Hatipoğlu'ndan Ömer Döngeloğlu mesajı: Efendimize komşu olsun...

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü İstanbuş Başakşehir Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Döngeloğlu'nun vefatı ailesi, sevenleri ve yakın arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da Döngeloğlu'nun vefatından üzüntü duyan isimlerden oldu.

"EFENDİMİZE KOMŞU OLSUN..."

Hatioğlu paylaştığı mesajında "Ömer Döngeloğlu hocamız Koronadan tedavi görüyordu. Vefat haberini aldım. Çok üzüldük. Samimi ve gönülden bir insandı. Mekanı cennet olsun. Efendimize ve sahabesine komşu olsun. Allah rahmet etsin. Ona ve bu hastalıktan vefat eden tüm insanlarımıza Allah rahmet etsin" dedi.

Ömer Döngeloğlu hocamız Koronadan tedavi görüyordu. Vefat haberini aldım. Çok üzüldük.Samimi ve gönülden bir insandı. Mekanı cennet olsun. Efendimize ve sahabesine komşu olsun. Allah rahmet etsin. Ona ve bu hastalıktan vefat eden tüm insanlarımıza Allah rahmet etsin — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) May 3, 2020

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