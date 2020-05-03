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Sağlık Bakanı 'dan, İlahiyatçı için taziye mesajı

Sağlık Bakanı , dolayısı ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İlahiyaçı ve Yazar için taziye mesajı paylaştı. Koca mesajında, "Halkımızın ekrandan tanıyıp, sevdiği, değerli İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Beyefendi’yi tedavi olduğu Koronavirüs sebebiyle maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:26 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs dolayısı ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İlahiyaçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın ekrandan tanıyıp, sevdiği, değerli İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Beyefendi'yi tedavi olduğu Koronavirüs sebebiyle maalesef kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

SON DAKİKA! Corona virüsten yaşamını yitiren İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu için peş peşe taziye mesajları geldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu için taziye mesajı
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