Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs dolayısı ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İlahiyaçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın ekrandan tanıyıp, sevdiği, değerli İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Beyefendi'yi tedavi olduğu Koronavirüs sebebiyle maalesef kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.