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'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı

Son dakika gelen bilgilere göre 'te korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında 'dan bugüne uygulanan giriş çıkış yasağı, bugün itibariyle kaldırıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.5.2020 12:48 Son Güncelleme: 6.5.2020 12:49 ABONE OL
Bilecik'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "05 Nisan 2020 tarihinde saat 13.00'da Bilecik Valisi Bilal Şentürk Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20 Nisan 2020 tarihli ve 0661-04-15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 14:00'dan itibaren ikinci bir karara kadar durdurulması kararı alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 04/05/2020 tarih ve E.7517 sayılı genelgesi gereği Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel araç, ve yaya gibi ) ilimize yapılacak olan tüm giriş ve çıkışların durdurulması kararının sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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Bilecik'e giriş çıkış yasağı kaldırıldı
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