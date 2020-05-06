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: ne kadar olacak? Maske nereden nasıl alınacak? Detaylar belli oldu...

haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışı ile ilgili açıklamasının ardından ayrıntılar belli oldu. Maskelerin fiyatının en fazla 1 TL olması planlanırken, eczanelerin yanı sıra marketlerde de maske satışı yapılacak. 1 TL'nin altında maske satışına izin verilirken, bu rakamın üzerinde bir fiyat belirlenemeyecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 09:46 Son Güncelleme: 6.5.2020 10:07 ABONE OL
Son dakika: Maske satış fiyatı ne kadar olacak? Maske nereden nasıl alınacak? Detaylar belli oldu...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, maske satışının başlayacağını açıklamasının ardından detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre cerrahi maske fiyatında üst limit 1 TL olarak belirlenirken, marketlerde de maske satışı yapılmasının önü açılacak.

Erdoğan'ın önceki akşam açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları arasında maske satışına izin verilmesine yönelik düzenleme de yer alırken, uygulamanın detaylarıyla ilgili bir genelge hazırlandığı öğrenildi.

MASKE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ticaret Bakanlığı ile medikal sektörün temsilcileri, yeni düzenlemeyle ilgili bir araya gelirken, genelgeyle market ve gross marketlerde de maske satılabilmesi için izin verileceği ifade edildi. Erdoğan'ın onayına sunulacak olan düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından eczane, market ve gross marketlerde satışa sunulacak cerrahi maske ücretinde üst limitin ise 1 TL olması bekleniyor. Farklı türdeki maskeler için de farklı üst limitler belirlenecek.

MASKE NERELERDE SATILACAK?

Eczane ya da marketler isterse belirlenen üst limitin altında satış yapabilecek; ancak, bu rakamın üstünde satışa izin verilmeyecek. Maske satışının başlamasıyla birlikte kurumlar da eczane ve marketleri sıkı bir şekilde denetleyecek. Denetimlerin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılacağı öğrenildi.

Yeni düzenlemeyle ilgili Hürriyet'in sorularını yanıtlayan TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, şunları söyledi: "Satışların yarından itibaren (çarşamba) başlamasını bekliyoruz. En başından beri doğru organizasyonla maske sorunu yaşanmayacağını söylüyorduk. Dün de üretim ve tedarik sorunu yoktu bugün de yok. Bunu yetkililere anlattık. Dağıtım ve organizasyonda doğru noktaya gelindi. Bu şekilde vatandaşın maskeye rahat ulaşımı sağlanacak. Göreceksiniz raflarda maske kalacak."

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Son dakika: Maske satış fiyatı ne kadar olacak? Maske nereden nasıl alınacak? Detaylar belli oldu...
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