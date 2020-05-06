Yeniçağ’ın yalanına tokat gibi cevap!

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan "Erdoğan talimat verdi: Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi değişiyor!" başlıklı haberde dün yapılan AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Seçim Sistemi'nin değiştirilmesi doğrultusunda karar verildiği iddia edilmişti. Bu yöndeki yalan habere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sert tepki gösterdi.

İşte Ali İhsan Yavuz'un o açıklaması:

"Yine bir masabaşı habercilik (!) örneği...

Yeniçağ Gazetesi; dünkü AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Seçim Sisteminin gündeme geldiğini, tartışıldığını ve değişmesi doğrultusunda karar verildiğini iddia etmiştir. Oysa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sistemi; dün, hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Gündeme gelmesi bir yana aklımızdan bile geçirmediğimiz bir konuda "Seçim sistemi değişiyor! Yüzde 50+1 kalkıyor." gibi iddialı bir başlıkla yayınlanan haber, tipik bir masabaşı habercilik örneğidir. Cumhurbaşkanımızın liderliği; etkin ve hızlı karar almaya müsait Cumhurbaşkanlığı Sistemiyle buluşunca çok daha başarılı tablolar söz konusu olmaya başlamıştır ki; Covid-19 sürecinde de hızlı, etkin, yerinde ve zamanında karar almanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Durum böyle iken, bu şekilde yalan haber üretmek, olsa olsa kafa karıştırmaya ve gündemi değiştirmeye yöneliktir. Bütün dünyanın gıpta ile izlediği örnek bir liderlik sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza artan teveccühü gölgeleme girişimidir. Çok net ifade etmek istiyorum ki Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş; kaos, kriz ve istikrarsızlık üreten Parlamenter Sisteme karşı milletimizin onayıyla ortaya konmuş en önemli ve en değerli icraatlarımızdandır. Bu noktadan geriye dönüşü düşünmemiz de asla söz konusu değildir."