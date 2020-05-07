İngiliz Büyükelçi de yalanladı

İngiliz medyasında yer alan, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlere bir yalanlama da İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcolt'tan geldi.



Büyükelçi twettır hesabından,

"Türkiye'den yollanan 400.000 adet kişisel koruyucu ekibmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir."açıklamasını yaptı.

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı da şu açıklamayı yapmıştı:

İngiliz medyasında yer alan, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine aşağıdaki açıklamaya lüzum görülmüştür.

Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, 7 Nisan tarihinde Birleşik Krallık'a 100.000 adet tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 adet N95 maske hibe etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)'in onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir.

Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir.

Son dakika: İngiliz medyasının o iddialarına Türkiye ve İngiltere'den yalanlama! Kalite testleri başarıyla sonuçlandı!