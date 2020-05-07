MSB'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'ta hainlere operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda PKK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar;

HAKURK, ZAP VE HAFTANİN

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

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