MSB'den son dakika açıklaması: Kuzey Irak'ta hainlere operasyon!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda PKK mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte ayrıntılar;
HAKURK, ZAP VE HAFTANİN
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.Son dakika: PKK operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi