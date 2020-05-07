Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA ile ilgili flaş paylaşım: Rekoru güncelledik...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından EBA ile ilgili paylaşımda bulundu Selçuk, EBA'ya olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı, yeni rekorun kırıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Tıklanma: 1.2 milyar

Aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383

Canlı ders: 978 bin 313

Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler.

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