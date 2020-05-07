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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ile ilgili flaş paylaşım: Rekoru güncelledik...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi kendi rekorunu güncelledi" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 7.5.2020 13:09 Son Güncelleme: 9.7.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA ile ilgili flaş paylaşım: Rekoru güncelledik...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından EBA ile ilgili paylaşımda bulundu Selçuk, EBA'ya olan ilginin her geçen gün arttığını vurguladı, yeni rekorun kırıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi

Tıklanma: 1.2 milyar
Aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383
Canlı ders: 978 bin 313

Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler.

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA ile ilgili flaş paylaşım: Rekoru güncelledik...
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