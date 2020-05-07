Sosyal mesafeyi cep telefonu ayarlayacak

Türkiye pandemi tsunamisini en az hasarla atlatma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak normalleşme adımları devreye giriyor. Ancak yine de maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmek gerekecek. Peki yeni normale nasıl alışacağız? Bir araya gelindiğinde en az 1 metrelik sosyal mesafe korunabilecek mi? Herkes bu sorulara cevap bulmaya çalışırken, teknoloji firmaları da harıl harıl yeni normal için çözümler hazırlamaya başladı.

AŞILIRSA SENSÖR DEVREYE GİRECEK

Sosyal mesafeyi takip edebilen cihazlar üreten Sensormatic Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, Sosyal Mesafe Koruma Çözümü geliştirdiklerini anlattı. Bu çözümle, sensör, kamera ve cep telefonu uygulamasıyla mesafe ayarı yapılacak. İnsanların toplu olarak durdukları kurumsal işletmelerin sigara içme alanları, acil toplanma alanları, servis bekleme noktaları ve yemekhanelerinde, mağaza, market gibi yerlerde kullanılacak çözümle, 3 sensör yaklaşık 80 metrekarelik bir alanda sosyal mesafenin aşılması durumunda uyarıda bulunacak.

AKILLI TELEFONA YÜKLENECEK

Uzun süre bir arada bulunan kişilerle ilgili de çeşitli çözümler üretildi. Akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile telefonlar bluetooth üzerinden 2 metre mesafede, az 2 dakikadan daha uzun süre bir arada bulunan kişileri algılayarak sesli uyarı yapacak.

Yelkencioğlu, "Teknoloji olmadan sosyal mesafeyi kontrol etmek maalesef mümkün değil. Sosyal mesafe koruma çözümleri sayesinde insanların bir arada bulunduğu ortamlarda aralarında bıraktığı mesafeyi ölçmek, ve uyarı vermek mümkün" dedi.