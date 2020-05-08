Bakan Kasapoğlu açıkladı: 51 bin 747 vatandaş evlerine uğurlandı

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu.

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde, bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz."

Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının da karşılandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif'in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına ve milli bilinçle birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlara da teşekkür etti.