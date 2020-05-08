İmamoğlu ailesi mahkemelik oldu!

Yaşanan tartışma üzerine evin yeni sahipleri evi icradan satışa çıkardı. Ev tam 7 yıl boyunca icrada askıda bekleyince daha öncede Ali İmamoğlu'ndan ev alan Abdülkadir Ç., evi satın almak için icraya başvuruda bulundu. Abdülkadir Ç., başvuru öncesinde Ali İmamoğlu'nun akrabalarına ulaşarak evin akıbetinin ne olduğunu yıllardır icrada beklediğini ifade etti. Ancak İmamoğlu'nun akrabalarından herhangi bir cevap gelmedi. Abdülkadir Ç., evin tüm masraflarını ödeyerek satın aldıktan sonra Ali İmamoğlu'nun akrabaları ile yine irtibata geçerek hali hazırda evde oturan Merve İmamoğlu ve kızının ne yapacağını, kirada oturup oturmayacağını öğrenmek istedi.

KOCASINDAN MİRAS KALAN EVİ SATIN ALMAK İSTEDİ

Bu sırada evde oturan Merve İmamoğlu Abdülkadir Ç.'nin ofisine gelerek kendisine Ekim 2019 ayına kadar mühlet vermesini bu süre içerisinde para bulup evi tekrar satın alacağını söyledi. Abdülkadir Ç., İmamoğlu'na istediği süreyi vermesine rağmen birde üzerinden neredeyse 1 yıl geçince bu kez evden çıkmalarını istedi. Merve İmamoğlu evden çıkmak istemeyince Abdülkadir Ç., ihtarname göndererek evi boşaltmaları yada kira bedelini ödemelerini istedi.

KİRAYI ÖDEYEMEDİ

Gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi: İlgili taşınmazın mevcut olduğu konum itibarı ile aynı muhitte etrafında bulunan taşınmazlara kıyasen kira bedeli 2 bin 700 lira olup, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğ olmasından itibaren alacaklının belirtilen banka hesabına yatırmanız isteniyor. Aksi halde ödenmeyen kira bedeli ayının sonu itibariyle anahtar teslimi ile tahliye etmenizi, tahliye etmemeniz halinde eski ev sahibi ile aranızda yapılan kira mukavelesinin yenilenmeyeceği beyan olunur.