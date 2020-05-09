CHP’li Başkan Zeydan Karalar sözünü tutmadı, toplantı karıştı

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Kovid- 19 nedeniyle içme suyunda indirim yapılması maddesinde tartışma yaşandı. Adanalılara, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın televizyon kanalında koronavirüs tedbirleri kapsamında suya yüzde 50 indirim yapılacağı dair sözünü AK Parti meclis üyesi ve grup sözcüsü Vedat Gündoğan hatırlattı. CHP'li Karalar'ın söz verdiği halde Nisan ayında su indirimini yüzde 50 yerine yüzde 30'a düşürmesine Cumhur İttifakı ile birlikte karşı çıktı.

ADANALI YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILMAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Genel kurulda söz alan AK Parti grup sözcüsü Vedat Gündoğan şu ifadeleri kullandı: "ASKİ'de su indirimi konuşuyoruz. Nisan ayı için gerçekten söz verdiğiniz yani deklare ettiğiniz su faturalarında indirimin olmaması vatandaşlardan aşırı tepki geldi, bu tepki bize kadar ulaştı. Bizde diyoruz ki, bu kadar açık ve net bu bir siyaset değil, milletimizin mağduriyetine katkı koyabilmek adına gerekirse sosyal belediyecilik yapabilmek için zararda olsa göze almak lazım. Mayıs, Haziran, Temmuz'u Grup Başkan vekilimiz önerdi."

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CHP'Lİ BAŞKAN YÜZDE 50 İNDİRİM SÖZÜNÜ TUTMADI, "YÜZDE 30 OLSUN" DEDİ

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu sözlere tepki göstererek "Arkadaşlar iki ay seçersiniz. İki ay yüzde 50 indiririz, iki ayın dışında indirim yapma şansımız yoktur. Üç ay derseniz o zaman 30-30-30 yaparız. Öyle yapalım. 30-30-30 yapalım" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN KARALAR SİNİRLENDİ

Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'ndaki üyelerin tepkileriyle karşılaştı. AK Parti grup sözcüsü Vedat Gündoğan ise "40 40 40 olsun bari" derken, CHP'li Başkan Karalar sinirlendi. Karalar şunları söyledi: "Ya birazda başkanın dediğini yapın. Hayret bir şey ya. Ayıptır ya. Yaşça ben sizden büyüğüm ya. Tamam kardeşim yüzde 35 35 35 üç ay. Mayıs Haziran Temmuz. Daha hiç konuşma! Sakinim ben, sakinim!"

AK PARTİ: "BİZ BU İNDİRİMİ CEBİMİZE ATMIYORUZ!"

Vedat Millete hizmet etmenin tartışması olmaz, sakin gidersek. Ya bir dakika bir sakın olun! Bir saniye üç ay yüzde 50 dedik, 30 diyorsunuz, yüzde 40 olsun. Biz bunu cebimize atmıyoruz. Doğru mu?" Cumhur İttifakına mensup MHP'li üyelerden de bu sözlere destek geldi.

"NEYİ OYLADINIZ NEREYE GİDİYORSUNUZ?

CHP'li Zeydan Karalar'a tepkiler devam edince Aski Olağanüstü Genel Kurul toplantısını CHP'li Başkan terketmek istedi. Cumhur İttifakı üyelerinden "Neyi oyladınız, nereye gidiyorsunuz, genel kurulu bile kapatmadınız" diye sesler yükseldi.

CUMHUR İTTİFAKI ÜÇ AY "YÜZDE 40 OLSUN!" DEDİ

CHP'li Başkan Karalar'ın sadece iki ay indirim yapacağını söylemesi üzerine AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın teklifi ise CHP'li Başkan'ın söz vermesine rağmen Nisan ayında indirim yapmamasından kaynaklı, Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 50, Temmuz ayında ise yüzde 40 indirim yapılmasıydı.

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