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'Vali amca sağolsun!' TV yok diye dersleri takip edemeyen öğrencilere güzel sürpriz

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs sebebiyle öğrenciler yaklaşık 2 aydır okullarına gidemiyor. Dersler EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Valisi Tuncay Sonel ilde televizyonları olmadığı için uzaktan eğitim programını takip edemeyen 35 öğrenciyi tespit edip evlerine tek tek televizyon gönderdi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 9.5.2020 11:27 Son Güncelleme: 9.5.2020 11:42 ABONE OL
'Vali amca sağolsun!' TV yok diye dersleri takip edemeyen öğrencilere güzel sürpriz

Tunceli'den yürekleri ısıtan bir haber geldi. Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs sebebiyle öğrenciler yaklaşık 2 aydır okullarına gidemiyor. Dersler EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ilde 35 öğrencimizin evinde çeşitli nedenlerden dolayı televizyon olmadığını ve uzaktan eğitime katılamadıklarını öğrendi.

Tunceli valisi televizyonu olmadığı için dersleri takip edemeyen öğrencilere tek tek televizyon gönderdi! | Video

Hemen harekete geçen Vali Sonel Hayırsever vatandaşları orgwnize etti ve 35 uydulu televizyon temin edildi. Televizyonlar, 35 öğrenciye evlerinde teslim edildi. Öğrenciler şimdi EBA TV'den derslerini rahatça takip edecekler.

Vali Sonel'in televizyon hediyesini kabul eden öğrenciler, "Vali amcamız sağolsun"diye teşekkür ettiler.

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'Vali amca sağolsun!' TV yok diye dersleri takip edemeyen öğrencilere güzel sürpriz
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