Türkiye'de Ramazan ayında davulcular sahura kaldırmak için davullarıyla şehrin sokaklarında dolanıyor. Kimi davulcu ezgiler söylüyor kimi davulcu şiirlerden bestelenmiş ilahiler seslendiriyor. Bazıları ise Osmanlı marşlarını söylerken, bazıları ise sahura uyandırmak için halk türkülerini okuyor. Osmanlı padişahları sadece devleti yönetmedi, kimi edebiyatla ilgilendi, kimi marangozluk dahi yaptı. Şiirler yazan padişahların sayısı da hayli fazla.

"UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN, UYAN UYKUSU ÇOK GÖZLERİM UYAN!"

Ankara'da sahura kaldırmak için bir davulcu da Osmanlı'nın en geniş topraklarına ulaştığı dönemin padişahı olan III. Murad Han'ın bir şiirini okudu. Ramazan davulcu III. Murad Han'ın "Uyan uykusu çok gözlerim uyan / Azrail'in kastı canadır inan / Uyan ey gözlerim gafletten uyan / Uyan uykusu çok gözlerim uyan"" diyerek oruç için Müslümanları sahura kaldırdı.

En renkli Ramazan davulcusu! III. Murad Han’ın şiirini seslendirdi, Na’t-ı Şerif okudu | Video

HZ. PEYGAMBER SEVGİSİNDEN NA'T-I ŞERİFİ OKUDU

Davul çalmaya devam eden davulcu güzel sesiyle sözleri şair Cengiz Numanoğlu'na ait olan 1990 yılında yazılan Na't-ı Şerifi ilahi olarak seslendirdi. Bilindiği üzere Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisini gösteren ve O'nu öven şiirlere daha çok Na't-ı Şerif deniyor. Davulcu güzel sesiyle şunları okudu: "Sağnak nûr yağmurları, inerken yedi kattan / O gece, Sendin gelen, ezel kadar uzaktan / Melekler, her zerreye, müjde verirken Hâkk'tan; / O gece, Sendin gelen, Yâ Hazreti Muhammed (s.a.v.)"