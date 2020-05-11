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Son dakika: 'nda berber tulum giyip siperlik takarak ilk müşterisini aldı

Coronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün sabah 09.00 itibariyle hizmete başladı. , Kasımpaşa'da berber dükkanını açan esnaf müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı. Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:44 Son Güncelleme: 11.5.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika: Beyoğlu'nda berber tulum giyip siperlik takarak ilk müşterisini aldı

Son dakika haber: Beyoğlu, Kasımpaşa'da berber dükkanını açan Erdinç Doruk müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı.



Yaklaşık 1.5 ay sonra ilk müşterisini alan berber hafta boyunca yoğunluk olacağını söyledi. Yeni çalışma saatlerinden dolayı sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında çalışacağını söyleyen Doruk, "Müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışacağız" dedi. Ayrıca iş yerini açan berber Erdinç Doruk'un koronavirüsle mücadele kapsamında dükkanında 4 koltuğun olduğunu fakat bir koltuğun boş bırakılarak iki kişi çalışacağını belirtti.

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Son dakika: Beyoğlu'nda berber tulum giyip siperlik takarak ilk müşterisini aldı
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