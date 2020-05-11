Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik telefon görüşmesi...

! Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Koronavirüs gündemi değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 15:19 Son Güncelleme: 11.5.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika! Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Merkel görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Skandal corona virüs iddiasına açıklama geldi! Çin ve DSÖ... Son dakika! ABD ile Çin arasında aşı savaşı! FBI da devreye girdi! Ortalık karışacak... Son dakika: Coronavirüste ikinci dalga: Şehir karantinaya alındı, ülke teyakkuza geçti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik telefon görüşmesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA