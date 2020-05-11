Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den flaş coronavirüs uyarısı: Pazartesi veya Cuma değil...

Koronavirüs salgınınında birinci dönem başarı ile geride bırakılırken, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile ikinci döneme geçildi. 11 Mayıs itibarıyla 'Yeni normal'in ilk gününe girildi. AVM'ler, güzellik salonları, kuaförler belirlenen önlemler ile hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyeleri bugün için günlerdir uyarılarda bulunuyor. Son uyarı Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü'den geldi. Özlü önlemlerin gevşetilmesinin salgının bittiği anlamına gelmediğini belirtti.

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ: PAZARTESİ VEYA CUMA DEĞİL...

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarılarda bulundu:

* Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim.

* Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim.

* Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım.

* Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım.

* Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım.

* Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.

* Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 3 bin 211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 92 bin 691 oldu.

Toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, vaka sayısı 138 bin 657, vefat sayısı 3 bin 786 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92 bin 691 olarak kayıtlara geçti.