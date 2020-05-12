Son dakika! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş açıklamalar

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül basın toplantısı düzenledi Gül, yargıdaki önlemler ve normalleşme takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gül, ceza infaz kurumlarında sürece üretim ile büyük katkı verildiğinin altını çizdi.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den corona virüs ile ilgili önemli açıklamalar | Video

ADALET BAKANI GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

İşte Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor.

Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir.

Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir. Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

NORMALLEŞME İÇİN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ

Danıştay'ın 125. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve noterlikler için bir yol haritası çizilmiştir. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır. Netleştiğinde paylaşılacaktır. Bilim Kurulu'nun önerileri ile normalleşme adımları atılacak.

Mahkumlar tarafından 12 Mart'tan itibaren 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir.

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