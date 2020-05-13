Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: Karantinada 9 bin kişi var

'ndan son dakika açıklaması: Karantinada 9 bin kişi var

, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 bin 593 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:40 Son Güncelleme: 13.5.2020 11:43 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: Karantinada 9 bin kişi var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki bakanlık yurtlarında halen 9 bin 647 vatandaşın misafir edildiğini, 62 bin 593 vatandaşı ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeni bilgileri paylaştı.

9 BİN 647 KİŞİ KALDI

Koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir iş birliği bulunduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. 76 ildeki yurtlarımızda, halen yurt dışından gelen 9 bin 647 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 62 bin 593 vatandaşın evlerine uğurlandığının bilgisini veren Kasapoğlu, bakanlık yurtlarının bugüne kadar yurt dışından gelen 72 bin 240 vatandaşa ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu ayrıca son 24 saatte 971 vatandaşın daha yurtlara giriş yaptığını belirtti.

SON DAKİKA... Camiler, düğün salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak? İşte normalleşmede beklenen açılış tarihleri

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: Karantinada 9 bin kişi var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA