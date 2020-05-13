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Koronavirüs anketine Türk vatandaşları da katılacak!

T. C. Kovid-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları ve Mersin Üniversitesi tarafından oyalanan uluslararası iki anketle dünya çapında koronavirüs salgını hakkında veri toplama çalışması yapılıyor. Her iki anket çalışmasıyla uluslararası alanda koronavirüs salgını verisi sağlanabilecek

Giriş Tarihi: 13.5.2020 19:41 ABONE OL
Koronavirüs anketine Türk vatandaşları da katılacak!

T. C. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Konusunda Bilimsel Araştırma Çalışmaları ve Mersin Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onaylanan ve dünya çapında koronavirüs salgını kapsamında hazırlanan iki anket Türkiye'deki vatandaşlar da katılabilecek. Her iki anketle uluslararası alanda koronavirüs salgını verisi sağlanabilecek.

DUYULARLA İLGİLİ DENEYİM SORULARI MEVCUT

İlk anketin, Uluslararası Tat ve Koku Duyu Bilimsel Araştırmaları Topluluğu (Global Consortium for Chemosensory Research) bünyasinde doktorlar ve bilim insanları tarafından ortaklaşa geliştirildiği söyleniyor. Ayrıca anket adresini tıklamanız halinde, anketle ilgili daha detaylı bilgi için ABD'deki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Dr. John Hayes ile iletişime geçmeniz belirtiliyor. Bu ankette koku ve tat duyusuyla birlikte, burnunuzdan nefes alma ve gıda aroması duyu alma deneyimleriniz ile ilgili sorular sorulduğu ifade ediliyor.

KİŞİ BİLGİLERİNİN KORUNDUĞU BELİRTİLİYOR

Aynı internet adresinde ikinci bir anket bölümü daha mevcut. Onu tıklayarak koronavirüs salgınıyla ilgili anketi doldurabilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında olduğu belirtilen anketlerin internet adreslerinde konum ve IP adresi takip edilmeyeceği ve e-posta adresinin üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı da belirtiliyor.

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Koronavirüs anketine Türk vatandaşları da katılacak!
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