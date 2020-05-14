Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okullar açılıyor mu, 1 Haziran tarihi netleşti mi?

Corona virüsü nedeni ile uzaktan eğitim devam ederken okulların ne zaman açılacağı hakkında da son dakika açıklamaları art arda yapılıyor. Tam bu noktada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların açılacağı tarih hakkında çok önemli bir açıklama yapıldı. Son durumu öğrenmeye çalışan öğrenciler ve veliler de, "2020 okullar ne zaman açılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, eğitim öğretim kurumlarının hangi ayda açılacağı ve telafi eğitimlerinin ne zaman başlayacağı önemli bir konu durumunda.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA MI AÇILIYOR?

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaların ardından, özellikle sosyal medyada 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddiaları yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bu durumun akabinde, 'Okullar 1 Haziran'da açılacak mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

2020 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yayınlayan Bakan Selçuk, okulların açılacağı tarih konusunda tek bir cevabın olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim Bakan Selçuk'un bu açıklaması, sosyal medyada konuşulan 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddiaları için de cevap niteliğinde oldu. Peki, 2020 okullar ne zaman açılacak?

İşte, o açıklama;