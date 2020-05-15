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’den yollarla getirdi! Emniyet satamadan enseledi

Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ’den yollarla ülkemize getirdiği oto yedek parçaları satacağı tespit edilen şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 629 adet oto yedek parça ve aksesuar ele geçirildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 15.5.2020 10:49 ABONE OL
Çin’den kaçak yollarla getirdi! Emniyet satamadan enseledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Oto Yedek Parça Kaçakçılığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs 2020 tarihi saat 22.30 sıralarında Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nden çıkan bir TIR'a ait konteyner içerisinde Çin'den kaçak yollarla ülkemize getirilen oto aksesuar ve yedek parçalarının olduğu yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Araç Fatih ilçesinde durduruldu. Yapılan operasyonda beyan dışı olduğu tespit edilen; 22 adet stop lambası, 8 adet mercek far, 100 adet tepe lambası, 80 adet Bagaj amortisörü, 390 adet sis farı, 25 adet panjur, 4 adet body kit olmak üzere toplam 629 adet oto yedek parça ve aksesuar ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan Koray E. (43) isimli şahıs yurtdışından getirdiği yedek parçaları tampon ve panjur olarak beyan ettiği, ancak yapılan denetimlerde beyan harici olan ürün güvenliği, uygunluk ve özel izin ile getirilmesi gereken araç farlarını konteynerin arka bölümünde istiflediği tespit edildi.

Hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Çin’den kaçak yollarla getirdi! Emniyet satamadan enseledi
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