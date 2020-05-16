Bakan Pakdemirli'den çirkin saldırıya kınama

İstanbul Esenyurt'ta 14 Mayıs'ta görevlerini icra ettikleri sırada saldırıya uğrayan ve yaralanan Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den kınama geldi.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığ açıklamada, "Gıda denetiminde saldırıya uğrayarak yaralanan Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimize acil şifalar diliyorum. Halk sağlığı için özveriyle çalışan arkadaşlarımızın yanındayız. İstanbul İl Müdürlüğümüz suç duyurusunda bulunmuştur. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

TOÇ BİR-SEN'DEN KINAMA

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin denetim sırasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, ormanlarımızı ve tabiatı korumak gibi çok önemli görevleri olan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza geçtiğimiz hafta Hatay ve Bilecik'te görevi başında yapılan saldırılara maalesef İstanbul'da ve Samsun'da yaşanan olaylar eklendi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt'ta gerçekleşen olayda; Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan mesai arkadaşlarımız görev esnasında hem sözlü hem de fiziki şiddete uğradılar.

Alo 174 Gıda Hattına gelen bir ihbar neticesinde Saadetdere Mahallesindeki bir kasap dükkanına numune almak için giden denetim ekiplerimizden A.C. ve B.G., dükkan sahibinin sözlü ve fiili şiddetine uğramış, saldırgan bununla da yetinmeyip dükkanın kepenklerini kapatarak arkadaşlarımızı içeride alı koymuştur. İlçe Müdürümüzün ve emniyet teşkilatının olay yerine intikali neticesinde arkadaşlarımız kurtarılmıştır.

Bir diğer saldırı ise Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşti. Bafra Orman İşletme Müdürlüğü Asarkale Orman İşletme Şefliği'nde görevli Orman Muhafaza memuru A. Y.Tepebaşı Köyünde ki bir ihbar üzerine yaptığı müdahalede suçlular tarafından darp edilmiştir.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) olarak; İstanbul ve Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarımıza yapılan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyor, saldırganların gerekli cezayı almaları için konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor, yaralanan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız, ülke olarak Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde bile 7/24 çalışma esasları ile mesai mefhumu gözetmeden ülke ve millet sevdası görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

Halk sağlığını korumak, gıda güvenliği sağlamak, ormanlarımızı ve tabiatı korumak gibi çok önemli görevleri olan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız, sahada yapmış oldukları görevlerde maalesef tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Yaralanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımız olmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza karşı neredeyse her gün yaşanan bu şiddet olaylarının sayısı her geçen gün artmakta, ancak resmi makamlarca yeterince hukuki ve idari tedbir alınmamaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik (Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, doktor, hemşire, şoför, hasta kabul memuru vb. hiçbir sınıf ve unvan ayrımı gözetmeksizin) uygulanan şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış, ancak ısrarla talep etmemize rağmen tarım orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

Toç Bir-Sen olarak; mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz.