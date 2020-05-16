Çatıdaki zehir imalatına böyle suçüstü yaptılar

İstanbul Polisi, Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Sarı Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapılan bir adrese 14 Mayıs Perşembe operasyon düzenledi. Topçular Caddesi üzerindeki adreste 38 yaşındaki Mustafa E.K. ve "Dolandırıcılık" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından kaydı bulunan 27 yaşındaki Uğur Y. gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da çatıdaki uyuşturucu imalathanesine baskın anı kamerada | Video



Adresin çatı katında yapılan aramalarda; şeffaf kilitli küçük poşetlere yerleştirilerek satışa hazır hale getirilmiş toplamda 400 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, yedi mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 695 lira nakit para ele geçirildi. Bütün suç unsurları incelemeye alındı. Suç unsurlarının ele geçirildiği operasyon anları polis kameralarına işte böyle yansıdı. İki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.