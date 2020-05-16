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’da yollar 6’ncı kez boş kaldı

virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonucu 'da D-100 Karayolu ve Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.5.2020 07:43 ABONE OL
İstanbul’da yollar 6’ncı kez boş kaldı
Korona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.

İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü, Vatan Caddesi boş kaldı. Yola çıkan araçların Vatan Caddesi, E-5 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği görüldü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 07.05 itibariyle yoğunluk yüzde 11'lere kadar düştü.

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İstanbul’da yollar 6’ncı kez boş kaldı
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