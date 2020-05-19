4’ü Gri listedeki 10 terörist aynı yerde öldürüldü

Kars'ın Kağızman İlçesi Çemçe-Madur Dağı eteklerindeki Sinek yaylasında Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'yi (34) şehit eden ve silahlarıyla ölü ele geçirilen 3 teröristin Kağızman kırsalından Karadeniz'e sızma hazırlığı içinde oldukları öğrenildi. Yüzbaşı Çiftçi'nin şehit edildiği aynı yerde iki hafta önce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda aralarında 500 bin liralık Gri listede aranan Munzur kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun kod adlı Ercan Tutar ile Sipan kod adlı Hamit Ecer'in de bulunduğu 7 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti.

Son kalan 3 teröristin de öldürülmesiyle Çemçe-Madur bölgesindeki 10 teröristin tamamı öldürüldü ve bunlardan 6'sının sözde Karadeniz açılım grubu içinde yer aldıkları tespit edildi. Evli ve 2 yaşında bir oğlu olan Ispartalı şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, geçmiş yıllarda da Konya, Hakkâri, Diyarbakır, Balıkesir ve Sivas'ta görev yapmıştı. Teröristlerin gizlendiği kayalık bölgede 10 metre mesafeden hainlerle göğüs göğüse çatışarak şehit olan Yüzbaşı, Diyarbakır Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı bünyesinde çalışmıştı.

KARADENİZ BOŞ KALINCA SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

Terör örgütü PKK'nın Karadeniz bölgesindeki yapılanmanın geçen yıl tamamen çökeltilmesi ve ağır kış koşulları nedeniyle bu bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi üzerine terör örgütü bu yıl bahar ayında bölgeye yeni gruplar göndermeye çalışsa da başarılı olamadı.

Teröristler geçmiş yıllarda Kuzey Irak'tan sızarak sırasıyla Şırnak'ın Gabar Dağı üzerinden Batman Gercüş'teki Mava Dağına, Diyarbakır Silvan'dan Elazığ, Tunceli Ovacık''a, buradan Erzincan'ın Kemah ve Refahiye İlçelerinden Gümüşhane Kelkit, Şiran ve Giresun'a sızıyordu. Yine Sivas'ın Zara, Koyulhisar ve Suşehri'nden Tokat Almus, Niksar kırsalına sızarak kanlı saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu bölgelere yapılan HES barajları, yeni kalekol ve 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme yapabilen yüksek güvenlikli üs bölgelerinin inşasıyla teröristler ağır kayıplar verince Karadeniz'e bu güzergâhlardan sızamaz oldu.

YENİ GÜZERGÂH DA DEŞİFRE EDİLDİ

Terör örgütü bu kez İran üzerinden Karadeniz'e açılım planını devreye koydu. İran'ın Serdeşt, Kirmanşah, Zagros, Kotaman ve Casusan bölgelerinde barınan teröristler bahar ayı ile birlikte Karadeniz bölgesine sızmak için harekete geçti. İstihbarat birimleri terör örgütünün suikast ve sabotaj biriminde sözde özel güç içinde faaliyet yürüten 10 kişilik terörist grubun Türkiye'ye sızdığını belirledi.

Keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti yürüten istihbarat birimleri Karadeniz'e geçmek için Mart ayı başında harekete geçen terörist grubu izledi. İran'ın Dambat bölgesi Tavşan tepe mevkiinden sızan terörist grup Ağrı Eleşkirt üzerinden Kars Kağızman kırsalındaki Çemçe-Madur Dağlarına ulaştı. Bunlardan 7'si öldürüldü. Geriye kalan 3'e de önceki gün Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin şehit edildiği çatışmada ölü ele geçirildi. Teröristlerin Kağızman ve Sarıkamış üzerinden Ardahan Göle'ye, buradan Artvin üzerinden Karadeniz'e sızma hazırlığı içinde oldukları ancak 10 teröristin tamamının öldürülmesiyle birlikte Karadeniz'e sızma hevesleri hainlerin kursağında kaldı.

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