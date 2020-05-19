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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 12:25 Son Güncelleme: 19.5.2020 12:48 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Albayrak mesajında, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı | Video

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı
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