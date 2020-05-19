Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı.

Albayrak mesajında, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz" dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 19 Mayıs mesajı | Video

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