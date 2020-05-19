İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak? Bakan Koca'dan son dakika İstiklal Marşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika İstiklal Marşı açıklaması yapıldı. Bakan Koca, 19 Mayıs 1919'un 101. yılında tüm Türkiye'yi İstiklal Marşı okumaya davet ederken tek yürek ve tek ses çağrısında bulundu. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından 'İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN OKUNACAK?

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"19.19'DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin."

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